الملك سلمان يستعرض مع الوزراء الجهود المبذولة من أجل استقرار أسواق النفط

أطلع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول استقرار أسواق النفط.

وجرى خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك، استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق البترول لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة، وإسهامات الدول المنتجة الأخرى، والتعبير عن الارتياح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة "أوبك+" الذي استضافته المملكة.

واتفقت "أوبك" وروسيا ومنتجو نفط آخرون على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10% من المعروض العالمي لدعم أسعار الخام في خضم جائحة فيروس كورونا. وستكون تخفيضات إنتاج النفط الفعلية من الكويت والإمارات أعلى كذلك من الوارد في الاتفاق.

وأشاد المجلس بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها الملك وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رؤساء الدول الصديقة في هذا الشأن.

وتطرق المجلس، إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جراء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثر برامج التنمية المستدامة، وتأكيده الالتزام بالعمل معاً للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة.

وأشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن "اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه إلى 19.5 مليون برميل يوميا"، مشددا على أنه "حتى لو خفضنا الإنتاج في 6 مارس في فيينا كنا سنضطر للتخفيض مجددا".