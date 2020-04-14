أمريكا: نأمل أن تستطيع الحكومة العراقية الجديدة مواجهة كورونا وجمع السلاح

وقالت السفارة الأمريكية في القاهرة عبر حسابها بموقع فيسبوك، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة تواجه فيروس كورونا وتحسن من أحوال العراق الاقتصادية.

وتابع البيان أن أمريكا تتطلع إلى قيام الحكومة الجديدة بجمع الأسلحة لتكون تحت سيطرة الدولة.

وأشار البيان إلى أن أمريكا ترحب بتوصل القادة السياسيين فى العراق إلى "إجماع بشأن تشكيل الحكومة".

وتأمل أمريكا "أن تعطي هذه الحكومة الجديدة الأولوية لمصالح العراق وتلبي احتياجات الشعب العراقي الذي يطالب بإصلاحات فعلية وقادة موثوقين".

وأكد البيان أن المطالب الشعبية "تستحق الاستجابة إليها دون عنف أو قمع. نحن نقف إلى جانب الشعب العراقي فيما يسعى إلى الوصول إلى عراق سيد ومزدهر خال من الفساد والإرهاب".

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ترحب باتفاق، على ما يبدو، القوى الشيعية والسنية والكردية في العراق على تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف الوزير الأمريكي أن الحكومة ينبغي أن تكون قادرة على التصدي لوباء فيروس كورونا ودعم الاقتصاد والسيطرة على الأسلحة، بحسب وكالة "رويترز".

قال بومبيو، في بيان، "نرحب بتوصل الزعماء السياسيين الشيعة والسنة والأكراد إلى توافق على ما يبدو حول تشكيل حكومة، ونأمل أن تضع هذه الحكومة مصالح العراق أولا وتلبي احتياجات الشعب العراقي".

وكان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قرر، يوم الخميس، تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، ليكون الشخص الثالث الذي يتولى هذه المهمة بعد فشل كل من النائب عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي على مدار الأسابيع الماضية.