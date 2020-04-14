عضو مجلس شورى سابق: السعودية تتعرض لمؤامرة بدفع الإثيوبيين إليها

قال محمد عبد الله آل زلفي، العضو السابق في مجلس الشورى بالسعودية، اليوم الثلاثاء، إن "بلاده بصدد مؤامرة، إذ تدفع جهات في اليمن بالإثيوبيين ليتوجهوا نحو الحدود السعودية الجنوبية من أجل خلق مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية، ما جعل السعودية تعمل على ترحيلهم لحماية أمنها وحدودها وللحفاظ على استقرارها لا سيما وأن الأمر يتحكم فيه مهربون وتجار بشر".

وأضاف في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" أن "الأمم المتحدة أحيانا تستقي معلوماتها من مصادر غير دقيقة، والحقيقة أن الأوضاع تأزمت مع انتشار جائحة فيروس "كورونا"، كل هذا بسبب أن اليمن دولة فاشلة ومن حق المملكة أن تحمي حدودها بينما الأطراف الأخرى تستغل هذه الفرص لتهريب البشر".

وتابع: "من المؤسف كذلك أنه في اليمن ليس للأمم المتحدة ولا أي أحد سلطة على تجار البشر والسلاح والمخدرات، كما أن هؤلاء لا يريدون لليمن أن يستقر، بل يستغلون كل الظروف الممكنة لمصلحتهم".

وكانت الأمم المتحدة قالت إن ترحيل السعودية للعمال الإثيوبيين المهاجرين إليها بصورة غير مشروعة يمكن أن يسفر عن مخاطر نشر عدوى فيروس "كورونا" المستجد، وحثت المملكة على تعليق هذا الإجراء في الوقت الحالي.

وقالت الوكالة المعنية بالهجرة في الأمم المتحدة إن السعودية رحّلت حتى الآن 2870 مهاجرا إثيوبيا إلى أديس أبابا، منذ بدء تفشي وباء "كورونا".

وأكدت السلطات الإثيوبية إجراء ترحيلات على نطاق واسع، ومن المتوقع أن ترحّل دول خليجية أخرى وكينيا ودول مجاورة مهاجرين إثيوبيين.