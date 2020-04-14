الجيش السوري يقضي على مجموعة من "داعش" في بادية السخنة

يواصل الجيش السوري تصديه لتحركات فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية الشرقية من سوريا، حيث تمكنت وحدة من الجيش السوري من القضاء على مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي على أحد محاور بادية السخنة.

ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مصدر ميداني في بادية حمص الشرقية قوله:

" رصدت وحدة من الجيش العربي السوري، فجر اليوم، تحركا لعدد من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على اتجاه أحد المحاور الواقع بمحيط بادية السخنة وعملت على استهدافهم بمختلف الوسائل النارية المتاحة".

وأكد المصدر أن عملية الاستهداف أسفرت عن إيقاع إصابات مباشرة في صفوف مسلحي التنظيم.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش نفذت عدة رمايات مدفعية ثقيلة على أهداف متحركة تابعة للتنظيم الإرهابي في محيط منطقة وادي أبيض وإلى الشرق من طريق عام حمص - دير الزور في أقصى بادية حمص الشرقية ما أدى الى إيقاع إصابات محققة في صفوف التنظيم و إلحاق خسائر بالأرواح والعتاد التابع لهم.

على محور آخر، أفاد مصدر "مطلع" في مدينة تدمر أن: "طفلين استشهدا وأصيب ثالث بجروح على إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي"؛ موضحا أن الأطفال الثلاثة أشقاء.