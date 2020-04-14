السيسي يجتمع بوزير الدفاع ومدير المخابرات الحربية لبحث تطورات كورونا

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، بالإضافة إلى قادة الجيش المصري ومدير المخابرات الحربية لبحث عدد من القضايا من بينها سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري اجتمع مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع".

وأضاف: "الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة".​

وكانت مصر قد أعلنت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى مساء أمس الاثنين، بلغ 2190 حالة وإجمالي حالات الوفاة إلى 164 وفاة وشفاء 488 حالة.

وأعلن الجيش المصري، اليوم، عن مغادرة الغواصة "S43" من ألمانيا متجهة إلى مصر حيث تنضم إلى القوات البحرية.

وأوضح أن "الغواصة تعد إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية".

وأشار إلى أن "هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014".

وذكر أنها "تعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن في كل من مصر وألمانيا، وتم تدشين الغواصة (S43) في مايو 2019".