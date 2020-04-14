بعد السعودية... الأردن يعلن رسميا منع الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان

أعلن وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، استمرارية إغلاق المساجد وعدم إقامة صلاة التراويح في المساجد والالتزام بإقامتها في المنازل خلال شهر رمضان.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال الخلايلة في مؤتمر صحفي اليوم، إن قرار إغلاق المساجد مؤلما، لكنه بهدف المحافظة على حياة المواطنين وعائلاتهم.

عاجل/ وزير الأوقاف: صلينا فرائض الجمع في بيوتنا وسنصلي صلاة التراويح في بيوتنا لا في المساجد لمقصد كبير في الشريعة الاسلامية. -(بترا) #بترا — Jordan News Agency (@Petranews) April 14, 2020

وأضاف: "أننا نستقبل شهر رمضان المبارك، ولكن سنصلي في بيوتنا مع استمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان، لا للتراويح ولا لصلاة الجمعة، وذلك تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية ولحماية أرواح الناس".

وتابع: "شهر رمضان شهر العبادات ويتوجب علينا أن نتعبد الله تعالى من بيوتنا راجيا الالتزام من الجميع سواء الأئمة والمؤذنين أو المواطنين للحفاظ على صحتنا جميعا".

وأكد الخلايلة على "ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل المواقف، وأن الصلاة جائزة بالبيوت سواء كانت صلاة الفرض أو السنة خصوصا في هذا الظرف، وأن الفتوى والحكم الشرعي يتغير مع تغير الأحوال والأحكام".

وأشار إلى أن "المجالس العلمية الهاشمية التي اعتادت وزارة الأوقاف على تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك سنويا ستقام هذا العام دون جمهور، إضافة إلى بث فترة الغروب دون جمهور، وستواصل الوزارة تنظيم المسابقات الدينية خلال الشهر الفضيل".