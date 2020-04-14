السودان... سيارة البرهان تتعرض لحادث مروري يسببه نقيب في الشرطة

أسفر حادث مروري تعرضت له سيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، في شارع النيل لوقوع إصابات وتم إسعاف المصابين.

وأفاد موقع "تاغ برس"، اليوم الثلاثاء، أنه:

"تعرضت سيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان لحادث مروري، اليوم الثلاثاء، بشارع النيل بسبب اصطدام سيارة نقيب شرطة تابع لموكب (كنفوي رئاسي) ومجموعة التأمين التي اصطدمت مع بعضها البعض ما أسفر عن وقوع إصابات وسط قوة التأمين جرى إسعافهم".

ونقل الموقع أن مصادر أكدت أن "الحادث تسبب فيه نقيب شرطة مع عربة البرهان وتم سحبها سريعا".

وأشار إلى أن البرهان بخير ولم يصب في الحادث.