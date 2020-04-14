أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الدوري التونسي

كشفت قناة فضائية عربية النقاب عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الدوري التونسي.

وأفادت قناة أبو ظبي الرياضية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن عمر زكري لاعب فريق اتحاد بن قردان التونسي، تعرض للإصابة بفيروس كورونا كأول حالة للاعب كرة قدم في تونس.

ونشرت القناة الرياضية تغريدة جديدة لها على موقعها الرسمي على "تويتر"، إن "عمر زكري لاعب اتحاد بن قردان أول لاعب كرة قدم تونسي يصاب بفيروس كورونا".

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، مساء اليوم الخميس الماضي، أن الأطباء والخبراء التونسيين تمكنوا من التعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال وزير الصحة التونسي في لقاء مع إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية: "مختبر في مستشفى شارل نيكول تمكن من التعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد".

صنفت ‏منظمة ‏الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض ‏‏(كوفيد-‏‏19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 ‏آذار/ ‏مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة ‏كبيرة.‏