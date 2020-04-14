قطر تتخذ قرارا جديدا بشأن النشاط الرياضي

اتخذت اللجنة الأولمبية القطرية قرارا جديدا بشأن النشاط الرياضي في بلادها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونشرت اللجنة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها تمديد إيقاف الأنشطة الرياضية المحلية حتى 30 أبريل/نيسان 2020.

اللجنة الأولمبية القطرية تقرر تمديد إيقاف الأنشطة الرياضية المحلية حتى 30 ابريل 2020.



QOC extends suspension of all local sport

activities until 30th of April pic.twitter.com/Hk2Yviy9oo — Team Qatar (@qatar_olympic) April 14, 2020

وأوضحت اللجنة الأولمبية القطرية أن القرار بتمديد وقف الأنشطة الرياضية المحلية يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.