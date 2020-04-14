مقتل ضابط مصري خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية في القاهرة... فيديو

استطاعت قوات مكافحة الإرهاب المصرية، اليوم الثلاثاء، القضاء على إحدى البؤر الإرهابية في منطقة الأميرية في القاهرة بعد حدوث اشتباكات وتبادل لإطلاق النار.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية بمقتل ضابط من قوات الأمن المصري خلال المداهمة والاشتباك مع العناصر المسلحة.

وأثناء المداهمة، حذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب لعدم حدوث مشاكل لهم أو إصابتهم.

تبادل إطلاق النيران بين قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية ومجموعة إرهابية بالأميرية في القاهرة#eXtranews pic.twitter.com/KzhO7tJwp2 — eXtra news (@Extranewstv) April 14, 2020

كما تم ​قطع الكهرباء بمنطقة الأميرية في القاهرة بعد استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن المصري.

قوات الأمن تطالب المواطنين بالأميرية بعدم الاقتراب من النوافذ والاحتماء داخل المنازل#eXtranews pic.twitter.com/Bj6mrg1wTn — eXtra news (@Extranewstv) April 14, 2020

وتظهر في مقاطع فيديو سيارات ومدرعات الشرطة تغلق مداخل ومخارج المنطقة مع استمرار تبادل النيران.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أخلت القوات الخاصة المصرية عددا من المنازل بحي الأميرية في القاهرة وسط مداهمة بؤر إرهابية.

وأضافت أن المجموعات الإرهابية كانت تقوم بتصنيع متفجرات في حي الأميرية.

وبحسب قناة "إكسترا نيوز"، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على جميع العناصر الإرهابية.

وأفادت بمقتل ضباط من الأمن المصري خلال الاشتباكات.