وزير التموين المصري يعلن حذف 10 ملايين مواطن من بطاقات دعم الخبز

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إنه تم اكتشاف كمية كبيرة من الأخطاء ببطاقات التموين، وكانت هناك أسماء مكررة وأرقام خاطئة ببطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين، ما دفع الوزارة إلى حذفها من قوائم المستحقين للدعم.

وحسب موقع "مصراوي" أضاف المصيلحي في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية أن "التنقية كانت تتطلب رؤية سياسية كبيرة"، مشيرا إلى أنه "كان هناك أرقام قومية مكررة ونسبة التكرار كانت تصل لـ20 مرة لنفس الشخص، وهناك رقم واحد فقط صحيح".

وتابع: "يوجد أكثر من 70 مليون مواطن يصرف خبز بمعنى أن هناك 70 مليون بطاقة صحيحة، مؤكدا أنه تم حذف 10 مليون مواطن لا يستحقون دعم الخبز بقيمة 5 مليارات جنيه".

وقال: "للأسف في السابق لا يوجد قاعدة بيانات واحدة صحيحة"، لافتًا إلى أنه عندما تم حذف ما يقرب من 700 ألف أسرة ساعدناهم مرة أخرى ولكن تم مراعاة المعايير لإعادتهم.