طريقة تعامل محمد بن سلمان مع ملف "كورونا" تشعل "تويتر"

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريح أدلى به وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، عن الطريقة التي يتعامل ويتابع بها ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ملف فيروس كورونا الجديد.

وأعاد مركز التواصل الحكومي السعودي نشر تصريحات الربيعة على صفحته عبر "تويتر"، وقال فيها: "أتقدم بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين لدعمه الكبير لمحاربة فيروس كورونا في المملكة كما أتقدم بالشكر والامتنان لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على متابعته الدقيقة ودعمه الكبير للقطاع الصحي وجميع القطاعات الحكومية في هذه الأزمة".

وأضاف: "أتقدم بالشكر والتقدير للشركات والأفراد الذين ساهموا في صندوق محاربة كورونا تحت مظلة الوقف الصحي، حيث المساهمات كانت كبيرة والمساهمات المالية والعينية وصلت قرابة المليار ريال.."

— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 13, 2020

— ‏فـ ـواز الـ ـحـ ـارثـ ـي (@AlharthiFawaz) April 14, 2020

​أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 5300 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 73 حالة"، مشيرا إلى "تعافي 84 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الوباء إلى 889 شخصا".