"لا نخطط للطلاق أبدا"... وزير الطاقة السعودي يصف العلاقة بين بلاده وروسيا بـ"العائلية"

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن علاقات بلاده مع روسيا "عائلية"، مضيفا أن البلدين قادران على حل خلافاتهما.

وأوضح ابن سلمان، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الأمريكي، أن "علاقات السعودية مع روسيا، كانت تمر بفترة سيئة في أوائل مارس الماضي"، قائلا: "كما هو الحال في أي عائلة، لدينا خلافات. لكننا دائما نحل هذه القضايا، وهي تجعل أسرتنا أقوى فقط. آسف إذا خاب أملي، لكننا لا نخطط للطلاق مع روسيا".

وبشأن أزمة النفط الأخيرة، خلص الأمير السعودي للقول: "شركاؤنا في مجموعة العشرين الذين شاركوا في مؤتمرها الأخير يمكن أن يخفضوا حوالي 7 ملايين برميل في اليوم. أي أن كل هذا سيكون حوالي 19.5 مليون برميل في اليوم"، مشيرا إلى أن "الأرقام التفصيلية قد تكشف عنها وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء".

© Sputnik / Mohamed Mostafa "أوبك +" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا

وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أعلن أن إجمالي تقليص حجم إنتاج النفط في العالم في الفترة من شهر أيار/مايو حتى حزيران/يونيو، قد يبلغ 15-20 مليون برميل يوميا، فيما أشار نظيره السعودي إلى أن "اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه إلى 19.5 مليون برميل يوميا"، مشددا على أنه "حتى لو خفضنا الإنتاج في 6 مارس في فيينا كنا سنضطر للتخفيض مجددا".