بعد فوزه بـ"البوكر العربية"... ماذا قال الرئيس الجزائري عن عبد الوهاب عيساوي

وأشاد الرئيس الجزائري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالساعدي، متمنيا له مواصلة النجاح، ومؤكدا على كامل دعمه له.

وقال تبون في تغريدته:

عشية يوم العلم ها هو الشاب عبد الوهاب عيساوي من الجلفة يلتحق بقوافل الكتاب الجزائريين، الذين شغلوا الورى وملؤوا الدنى بأعمالهم.

عشية يوم العلم، ها هو الشاب عبد الوهاب عيساوي من الجلفة يلتحق بقوافل الكتاب الجزائريين الذين شغلوا الورى وملؤوا الدنى بأعمالهم، لكن هذه المرة بالفوز بجائزة البوكر العالمية الفاخرة. واصل التألق ابني عبد الوهاب وستجدني بحول الله دوما بجانبك. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) April 14, 2020

وكان الروائي الجزائري الشاب عبد الوهاب العيساوي قد فاز بالجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة بـ"البوكر العربية"، في دورتها الثالية عشر عن روايته "الديوان الإسبرطي".