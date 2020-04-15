صحيفة: السعودية تقترب من شراء أحد أعرق الأندية الإنجليزية بدعم من ولي العهد

أصبحت المملكة العربية السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة السعودية، على مقربة من الاستحواذ على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد تقديم الوثائق القانونية إلى الجهات الرسمية في بريطانيا يوم أمس الثلاثاء.
وذكرت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية، أن سيدة الأعمال أماندا ستافيلي بالتعاون مع صندوق الاستثمار السعودي ورجال أعمال آخرين يقتربون من شراء نادي نيوكاسل، مشيرة إلى أن المجموعة السعودية بقيادة ستافيلي ودعم من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان دخلت في مفاوضات مع مالك نيوكاسل على مدى الأشهر الأربعة الماضية.
وأضافت أن الصفقة في مراحلها النهائية وسوف تكلف صندوق الاستثمار السعودي الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني، مؤكدة أن الصفقة كانت ستكلف صندوق الاستثمار السعودي 350 مليون استرليني، لولا جائحة فيروس كورونا التي ساهمت في تخفيض المبلغ بشكل كبير.
وأشارت "تليغراف" إلى أن صندوق الاستثمار السعودي سيستحوذ على نسبة 80% من ملكية نيوكاسل، أما الـ20% المتبقية من أسهم النادي فستكون كما هي مقسمة بالتساوي بين سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي بنسبة 10 %، ورجال الأعمال ديفيد وسايمون ريوبين بنسبة 10 %.
ويحتل نيوكاسل يونايتد حاليا المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة قبل توقف مسابقة البريميرليج بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استثمارات سعودية متزايدة في مجال الرياضة، والتي تندرج في إطار "رؤية 2030" للمملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
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