هزات أرضية قوية قرب السواحل السورية

أفادت تقارير صحفية عن عدة زلازل ضربت شمال غرب منطقة اللاذقية السورية، وتم الشعور بها.

وبحسب صحيفة "DAILY SABAH" التركية: ضرب زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختير منطقة يايلاداغي في مقاطعة هاتاي بلواء اسكندرون، وشعر الناس بها في سوريا وقبرص.

LATEST — 4.7 magnitude earthquake strikes off coast of Yayladağı district in Turkey’s southern Hatay province, felt in neighboring Syria, Cyprushttps://t.co/yEQSijxBke pic.twitter.com/vK6KiUIYyJ — DAILY SABAH (@DailySabah) April 15, 2020

وقد نشر مركز الزلازل الأوروبي خريطة للمنطقة التي ضربها الزلزال بالقرب من الساحل السوري.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 Near The Coast of Syria 43 min ago pic.twitter.com/XVqIPQRUN9 — EMSC (@LastQuake) April 15, 2020

يذكر أن عدت هزات توالت منذ الفجر وتم الشعور بها بقوة، حسبما أفاده أهالي المنطقة.