مصر... تراجع هائل للواردات... وإيطاليا وإسبانيا بين أكبر المستوردين

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اليوم الأربعاء، نمو الصادرات المصرية غير البترولية بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، مسجلة 6 مليار و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليار و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

ووفقًا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس رئاسة الوزراء المصري على "فيسبوك"، تراجعت الواردات بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليار و814 مليون دولار، مقابل 18 مليار و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب الوزيرة، ساهم ذلك فى انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليارات و566 مليون دولار، أي بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار.

ويليه في الترتيب قطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلاً عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار.

وأشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لافتاً إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالي.

هذه القطاعات هي؛ قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 34% مسجلة مليار و879 مليون دولار، وسجلت واردات الأثاث انخفاضًا نسبته 35% إلى 239 مليون، فيما سجلت واردات الصناعات الطبية انخفاضًا نسبته 33% إلى 639 مليون دولار.

وأضاف أن واردات قطاع الكيماويات والأسمدة انخفضت 32% إلى مليار و984 مليون دولار، بينما تراجعت واردات الملابس الجاهزة 29% وبلغت 103 مليون دولار.

وقال جابر إن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري شملت؛ الإمارات العربية المتحدة بقيمة 747 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 381 مليون وإيطاليا بقيمة 385 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 380 مليون دولار إسبانيا بقيمة 241 مليون دولار.

وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرى أوضح جابر أنها تضمنت الصين بقيمة 2 مليار و336 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 938 مليون دولار وألمانيا بقيمة 879 مليون دولار، والهند بقيمة 713 مليون دولار وروسيا بقيمة 701 مليون دولار.