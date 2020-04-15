مجلس السيادة السوداني ينفي تعرض سيارة البرهان لحادث

نفى مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض سيارة البرهان لحادث مروري بشارع النيل، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

وأشار البيان الصحفي للمجلس إلى أن ما وقع هو حادث طفيف لعربة الحراسة المرافقة للبرهان، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وقوع حادث لسيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.