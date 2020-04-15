استغل الحجر... فبنى جسرا بقدرة تحمل 35 طنا... صور

استغل هذا الشاب فترة الحجر المنزلي أحسن استغلال، فقام ببناء جسر معلق يربط منزله بالمزرعة بطول (40) مترا ويتحمل وزن 35 طنا بحسب "شبكة عمان".
شاب عماني بدأ مع بداية الحجر المنزلي وبالتعاون مع سواعد هندسية عُمانية بإنشاء جسر معلق يربط منزلهم بالمزرعة بطول (40) متر ويتحمل وزن (35) طن و قد بلغت تكلفة المشروع (2000) ريال فقط. pic.twitter.com/3p8ShcVDS3— شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) April 14, 2020
وأضافت الشبكة "بالتعاون مع سواعد هندسية عُمانية قام الشاب بإنشاء جسر معلق بلغت تكلفة المشروع (2000) ريال فقط، منذ بداية الحجر الصحي".
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