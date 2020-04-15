الرئيس العراقي: المعركة مع فيروس كورونا لم تنته بعد... فيديو

صرح الرئيس العراقي، برهم صالح، أن المعركة مع فيروس كورونا المستجد، لم تنته بعد.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، أمس الثلاثاء، مع وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي، وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم إسماعيل، بالإضافة إلى عدد من الكوادر الطبية، في قصر السلام، بحسب ما نشره موقع "رئاسة جمهورية العراق".

وخلال اللقاء قال صالح إن "الجهود المخلصة والمتميزة التي بذلتها السلطات الصحية والطبية سيتم تذكرها عبر التاريخ "

وأضاف الرئيس العراقي "لقد اتفقنا مع وزير الصحة والبيئة ومجموعة خيرة من المواهب ورجال الأعمال والمصارف العراقية على بذل جهد وطني خارج إطار الحكومة لدعم الكوادر الصحية والطبية".

ولفت صالح إلى أن "الفريق الوطني عمل من أجل إطلاق مبادرة وطنية لجمع الأموال، لدعم الطاقم الطبي".

وأوضح رئيس العراق أن "المعركة مع فيروس كورونا لم تنته بعد"، مشيرا إلى وجود "تحديات كثيرة وأن "المطلوب الآن هو الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والتعليمات اليومية.

كانت جامعة تكريت العراقية نشرت بيانا حول اقتراح خبراء عراقيين لعلاج فيروس كورونا جاء فيه "أكدت دراسة أولية قام بها باحثان من جامعة تكريت العراقية حول إمكانية اقتراح علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم تقديم الدراسة إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة العراقية لتطبيقها على المصابين.

وأشار البيان إلى أن "الباحثين إسراء هاشم سعدون، من كلية الطب وجاسم محمد باقر، من كلية الزراعة، قاما بتطبيق تجاربهما الأولية وصولا إلى إمكانية نجاح التجربة في اقتراح علاج لفايروس كورونا المستجد "كوفيد-19".