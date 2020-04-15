الرئيس العراقي: الكاظمي صحفي ذكي ويحظى بإجماع وطني

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، صحفي شاطر.

وأشاد رئيس العراق بالكاظمي، خلال حواره مع شبكة "سي إن إن"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المكلف "سيتجاوز مشاكل البلاد".

وأضاف صالح أن "مصطفى الكاظمي مختلف عن بقية المكلفين، يحظى بإجماع وطني كبير".

واضاف رئيس الجمهورية، أن الكاظمي "ذكي وصحفي وسيتجاوز هذه المشاكل".

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، أكد، اليوم" أن حكومته "جاهزة وأنه راعى في اختيار الوزراء النزاهة والكفاءة"، مضيفا أن مهمته الأساسية "إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية".

وفي رده على سؤال حول طبيعة الموقف من الولايات المتحدة وإيران، أوضح الكاظمي، خلال لقاء محدود مع كتاب وإعلاميين، أنه "سيكون لدينا حوار جاد مع الولايات المتحدة بشأن طبيعة وجودهم في العراق، والأهم أن ما يجب أن أتعامل معه بحزم هو ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع تأكيد أنني سوف أعمل على الانفتاح بشكل جاد على المحيطين العربي والإسلامي وطبقاً لمبدأ المصالح المشتركة وهو ما يتطلب منا عملا جادا في هذا الاتجاه".

وأكد أن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقا للأولويات الضاغطة".

© Sputnik / من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية، وذلك بعد تكليفين انتهيا بالاعتذار لكل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي.