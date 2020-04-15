الإمارات تسجل تسلسل جينوم كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اكتشاف طبي هو الأول من نوعه في البلاد، حيث نجحت في تسجيل الجينوم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "العين الإخبارية" أن "مركز التحكم والسيطرة الإماراتي لمكافحة فيروس كورونا أعلن عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس".

عاجل | "مركز التحكم والسيطرة الإماراتي" لمكافحة فيروس #كورونا يعلن عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس في كشفٍ طبي هو الأول من نوعه في دولة #الإمارات، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في #دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) April 15, 2020

ويعتبر هذا الاكتشاف الطبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

في سياق متصل، أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، أنها تعكف على دراسة جينوم فيروس كورونا المستجد.

وقالت الجامعة إنها منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وهي تعمل على دراسة البنية الجينية والتكوينية للفيروس، التي يمكن أن تمهد الطريق لتطوير لقاحات تجريبية ناجحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت جامعة الملك عبد الله، أنها "خلال دراستها على بدايات ظهور الفيروس التي كانت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تمكنت من استخدام منصة "KMAP" المدعومة بالموارد الحاسوبية والأنظمة الأخرى الموجودة في مركز أبحاث العلوم الحيوية الحاسوبية بالجامعة، وذلك للتعرف على البنية الوراثية للفيروس بالتفصيل".