تسريب مسودة خطة الإصلاح اللبنانية... وردود أفعال كبيرة على رسملة المصارف

فبحسب مصادر مطلعة فإن "الخطة اقترحها عدد من المستشارين اللبنانيين الذين يعملون على هذا الملف، ولا علاقة لمستشاري شركة "لازار" بهذه الاقتراحات، لأن الشركة شددت من قبل أن مهمتها فقط التفاوض مع الدائنين لا أكثر ولا أقل".
وأضاف عجاقة "الخطة تنصلت منها الحكومة على أنها مجموعة أفكار للنقاش، لكن المضمون وشكل الملف يقول أن هذه خطة كاملة تريد اتباعها الحكومة، التي على حد تعبيرها، صممت برنامجاً ذات مصداقية وجرأة، شاملاً لاستعادة الثقة وجمع الدعم الأجنبي العاجل، أي أن هذه خطة كاملة متكاملة".
وأشار إلى أن "الخطة مبنية بالدرجة الأولى على وضع اليد على القطاع المصرفي وأموال المودعين بواسطة الهير كات، وهذا الأمر أدى إلى صرخة وردود فعل سياسية حتى أن رئيس مجلس النواب قال إنه من الممكن قراءة الفاتحة على الهير كات، لأنه مخالف للدستور".
ولفت إلى أن هذه الخطة، عملياً على الأرض، "تقضي على النموذج الاقتصادي اللبناني، ولكن الأهم إذا طبقوا العملية بالنسبة للقطاع المصرفي فإننا لن نلحظ دخول الدولار إلى لبنان، لأن الثقة تنعدم، ولن يقبل أي مستثمر أن يضع أمواله في القطاع المصرفي اللبناني".
وأكد أن هذه الخطة "ليست محمودة أبداً، لأن تخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية بظل عدم وجود اقتصاد سيجلب الكوارث للمواطن، ستزيد نسبة الفقر بحسب حساباتي الشخصية إلى ما يفوق 73%، لذلك هذه الخطة ليست جيدة".
وتابع "الحكومة قامت بطرح فكرة في الخطة تقضي بتخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 3 آلاف ليرة للدولار الواحد وهذا الأمر من شأنه أن يزيد نسبة الفقر، ذاهبين إلى سيناريو اجتماعي فوضوي وكارثي، من هذا المنطلق تداعيات نشر هذه الخطة بالسوق رفع الدولار دون أي سبب".
واعتبر أن "السبب الوحيد هو مخاوف الناس من انخفاض سعر صرف الليرة".
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تسريب هذه الخطة أمر سيئ للغاية، مشيراً إلى أنه من الممكن السيطرة على ارتفاع الدولار من خلال تشدد مصرف لبنان تجاه الصرافين المعتمدين وثانياً تشدد الأجهزة الأمنية تجاه الصيارفة غير المرخصين.
هذا ويواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق السوداء في لبنان إلى ما يفوق الـ3 آلاف ليرة لبنانية، بالمقابل سعر صرف الدولار مستقر في المصارف على 1515 ليرة لبنانية.
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