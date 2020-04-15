انفجار كبير على الحدود اللبنانية السورية... وشهود: استهدف سيارة لـ"حزب الله"

سمع دوى انفجار كبير، اليوم الأربعاء، في منطقة جديدة يابوس عند الحدود اللبنانية السورية.

ذكرت مراسلة "سبوتنيك" أن الانفجار استهدف سيارة رباعية الدفع كانت موجودة في الداخل السوري، على بعد 2 كم من نقطة الجمارك السورية الحدودية مع شرق لبنان".

وبحسب شهود عيان فإن السيارة تابعة لعناصر من "حزب الله" ، ولا إفادات حتى الساعة عن وقوع إصابات.

وأوضحت المراسلة أن الانفجار وقع تزامنا مع تحليق كثيف لطائرات استطلاع إسرائيلية، استمر طوال مساء أمس فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وأفاد مصدر مقرب من "حزب الله"، لـ"سبوتنيك"، بأن السيارة المستهدفة لوحقت من قبل طائرات استطلاع تجسس إسرائيلية من منطقة وادي القرن إلى نقطة جديدة يابوس، وقد تعرضت لغارة دون أن تصيبها".

وأشار المصدر إلى أن من كانوا في السيارة خرجوا منها على الفور ثم عاودت الطائرات استهدافها مجددا دون أن يصاب من في داخلها.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي لم يتوقف عن التحليق في سماء لبنان منذ ليل أمس.