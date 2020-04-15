مصر... أول تعليق من رئيس الحكومة على حادث "الأميرية" الإرهابي

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على الحادث الإرهابي الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، أثناء ضبط الأمن لعناصر خلية إرهابية وتبادل إطلاق النار بين الشرطة وعناصر الخلية.

وقال مدبولي خلال اجتماعه مع المحافظين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اليوم الأربعاء، "إننا شهدنا هجمات على مناطق تبين أن بها مجموعات إرهابية، وقد تمكنت الدولة من ترصدها، حيث كانت تعد لتنتهز فرصة أيام الأعياد لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية"، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وتابع رئيس الحكومة "إننا تابعنا أمس العمليات التي قامت بها وزارة الداخلية، متوجها بالشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل، والأبطال الذين يسقطون شهداء في هذه العمليات".

ووجه مدبولي المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن والتحلي بأعلى درجات اليقظة، والالتزام بعمليات التأمين.

ونعى مجلس الوزراء المصري في اجتماعه المقدم محمد الحوفي، الذى توفي أمس جراء اقتحام الشرطة الوكر الإرهابي.

وأمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، بفتح تحقيق عاجل في حادث "الأميرية" الإرهابي الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء.

وأكدت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا المصرية انتقل لمعاينة مسرح الحادث، الذي أسفر عن مقتل ضابط في قطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من القطاع نفسه.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب المصرية، اليوم الثلاثاء، من القضاء على إحدى البؤر الإرهابية في منطقة الأميرية في القاهرة بعد حدوث اشتباكات وتبادل لإطلاق النار.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بمقتل ضابط من قوات الأمن المصري خلال المداهمة والاشتباك مع العناصر المسلحة.

وأثناء المداهمة، حذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب لعدم حدوث مشاكل لهم أو إصابتهم. كما تم ​قطع الكهرباء بمنطقة الأميرية في القاهرة بعد استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن المصري.

ووفقا لبيان الداخلية المصرية، "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية".

وأوضح البيان "تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وبإستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة".

وأشار البيان إلى تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.