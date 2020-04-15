الحوثي: وصلنا رد من المبعوث الدولي بخصوص وثيقة الحل الشامل

أعلن محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله"، أن رد المبعوث الأممي بخصوص وثيقة الحل الشامل قد وصل إليهم ويتم دراسته الآن.

ونشر الحوثي تغريدة قال فيها "وصلنا رد من المبعوث الدولي بخصوص وثيقة الحل الشامل ونعمل على دراسته".

وتابع "ونؤكد أن إيقاف العدوان وفك الحصار واتخاذ التدابير الإنسانية والاقتصادية أولوية الشعب وبوابة السلام الحقيقي، وأن ما قدمناه في وثيقة الحل الشامل لا يحمل أي شروط خاصة وإنما يعبر عن تطلعات الشعب نحو السلام العادل".

وصلنا رد من المبعوث الدولي بخصوص#وثيقة_الحل_الشامل ونعمل على دراسته.

ونؤكد أن إيقاف العدوان وفك الحصار واتخاذ التدابير الإنسانية والاقتصادية أولوية الشعب وبوابة السلام الحقيقي، وأن ما قدمناه في وثيقة الحل الشامل لا يحمل أي شروط خاصة وإنما يعبر عن تطلعات الشعب نحو السلام العادل — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 15, 2020

​وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، في 8 أبريل/ نيسان، أنها قدمت رؤية وطنية شاملة للأمم المتحدة تنص على وقف شامل للحرب على الأراضي اليمنية.

وقال الحوثي في تغريدات له "سلمنا للمبعوث الأممي رؤيتنا لوقف نهائي، وأوضحت له اليوم أنها مبنية على حلول مكتملة فالحلول المجتزئة أو الترقيعية – التي لا تجعل المواطن والشعب في أولوياتها ولا تقدم رؤى بنائه اقتصاديا واستقلاله وسيادته الكاملة – لا يمكن القبول بها، وأي حل يحتاج – بعد الموافقة – لاستفتاء الشعب عليه".