إحصاء صادم للدول العربية حول "غسل اليدين"

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن أكثر من 74 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد لأنهم لا يملكون صابونا أو مغسلة في المنزل.

موسكو- سبوتنيك. وقالت اللجنة، في تقرير اليوم الأربعاء: "ما يزيد على 74 مليون شخص في المنطقة العربية أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كوفيد-19" بسبب نقص المواد الأساسية لغسل أيديهم... خطر انتقال الفيروس أعلى في المنازل حيث لا توجد معدات غسيل بالماء ومغسلة وصابون في الأماكن".

وأوضحت المنظمة أن المنطقة العربية تعاني من ندرة المياه، إذ تشمل إمدادات النظافة غير الآمنة 31 مليون سوداني، وأكثر من 14 مليون شخص في اليمن، و9.9 مليون مصري، وعدة ملايين في الجزائر وسوريا وتونس وموريتانيا والعراق. وقالت الأمم المتحدة إن "العبء" الإضافي يتحمله الأشخاص الذين يعيشون في مناطق الصراع أو تحت الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن نحو 87 مليون شخص في المنطقة لا يحصلون على مصادر مياه الشرب العالية الجودة، وإنهم يضطرون إلى سحب المياه يوميا من مصدر عام، على سبيل المثال، من بئر، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

وأضافت المنظمة أيضا أن الحاجة إلى المياه من أجل النظافة الشخصية بسبب الوضع الوبائي يجب أن تزيد - حتى 12 لترا في اليوم للشخص الواحد.

وقالت اللجنة الأممية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في وقت سابق، إن جائحة "كوفيد-19" ستؤدي إلى إفقار 8.3 مليون شخص في الدول العربية، وسيحتاج أكثر من 50 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.