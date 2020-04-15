خبير: الإرهاب يحاول استهداف الوحدة الوطنية في مصر

قال الخبير العسكري والأمني المصري، اللواء سمير فرج، إن الخلية الإرهابية التي تمكنت الشرطة من القضاء عليها "كانت تخطط لاستهداف دور العبادة القبطية في مصر لأنهم دائما يستغلون الأعياد الدينية للأقباط في مصر لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأشار الخبير الأمني في حديث لـ "راديو سبوتنيك" إلى أن "هذا العمل الهدف منه أمرين هو بث الفرقة بين الأقباط والمسلمين في مصر وإظهار عدم قدرة الدولة على السيطرة على البلد في هذا التوقيت".

وأضاف فرج أن "الأقباط خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي نالوا جزءا كبيرا من الدعم والرعاية ونجح السيسي في ترميم 70 كنيسة حرقت في عهد الإخوان المسلمين كما تم إنشاء كنيسة بجانب المسجد في العاصمة الجديدة فأصبح للأقباط في مصر شكل جديد بوجود الرئيس السيسي لذلك حاول الإرهاب أن يهز التعاون بين المسلمين والأقباط".

وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت وكرا لخلية إرهابية في منطقة الأميرية شمالي القاهرة بعد تبادل إطلاق نار وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن ضابط شرطة وسبعة مسلحين يشتبه في كونهم متشددين قتلوا خلال عملية الاقتحام .

وأضافت الوزارة أن ثلاثة آخرين من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح.