أول تعليق من الرئيس السيسي على حادث الأميرية الإرهابي

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الحادث الإرهابي، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، أثناء ضبط الأمن لعناصر خلية إرهابية وتبادل إطلاق النار بين الشرطة وعناصر الخلية.

وقال السيسي، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات".

وتابع: "أتقدم بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمني الشفاء لمصابى الشرطة البواسل"، مضيفا: "حفظ الله مصر والمصريين".

وأمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بفتح تحقيق عاجل في حادث "الأميرية" الإرهابي الذي وقع، مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت بوابة "الأهرام"، أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا المصرية انتقل لمعاينة مسرح الحادث، الذي أسفر عن مقتل ضابط في قطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من القطاع نفسه.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب المصرية، أمس الثلاثاء، من القضاء على إحدى البؤر الإرهابية في منطقة الأميرية في القاهرة بعد حدوث اشتباكات وتبادل لإطلاق النار.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بمقتل ضابط من قوات الأمن المصري خلال المداهمة والاشتباك مع العناصر المسلحة.

وأثناء المداهمة، حذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب لعدم حدوث مشاكل لهم أو إصابتهم. كما تم ​قطع الكهرباء بمنطقة الأميرية في القاهرة بعد استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن المصري.

ووفقا لبيان الداخلية المصرية: "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن لإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين".

وأوضح البيان: "تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة"، مشيرا إلى نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق.