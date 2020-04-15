مصر تعلن إغلاقا تاما لكل الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استمرار التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية في شم النسيم، وإغلاقا تاما لكل الشواطئ والمنتزهات والحدائق.

وقال مدبولي خلال اجتماعه بالمحافظين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن جولاته بالمحافظات، إنه يتوجه إلى المصريين الأقباط الذين تشهد البلاد احتفالهم بعيد القيامة، خلال هذه الفترة، وفقا لصحيفة "صدى البلد".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "تلك الأعياد سيتبعها يوم شم النسيم"، مؤكدا "ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أية تجمعات".

وأصدر مدبولي تكليفاته للمحافظين "بالغلق الكامل ودون تهاون لأي حدائق عامة أو منتزهات أو شواطئ، وأي أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن".

وقال موجها حديثه للمحافظين: "أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات".

ومن جانبه أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عقب الاجتماع، قرارا بغلق جميع البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 19 أبريل/ نيسان، حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل، خلال فتره أعياد شم النسيم.

وجاء قرار المحافظ تحسبا لخروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس.

وشدد المحافظ أنه "تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرار غلق البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمنتزهات غلقا كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة مشددا على ضرورة السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم اتاحه الفرصة امام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء اعياد الربيع وشم النسيم".