السودان... خطط لزيادة الأجور بنسبة 569%

أعلنت الحكومة السودانية، مساء اليوم الأربعاء 15 أبريل/نيسان، عن خطط لزيادة الأجور بنسبة 569%.

وأعلن وزير المال والتخطيط الاقتصادي السوداني، ابراهيم البدوي، وفقا لما نقلته صحيفة "المشهد السوداني" إنه سيتم زيادة أجور موظفي الدولة بنسب متفاوتة.

وأشار الوزير السوداني إلى أن ذلك في إطار مساعي رفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في هيكل الرواتب، وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية.

وقال البدوي، إنه بعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور، تقرر زيادة الأجور بنسبة 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي.

وتابع: "سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيهًا سودانيًا، (الدولار يعادل نحو 55 جنيهًا في البنك المركزي) إلى 3000 جنيه، ذلك ابتداء من نهاية شهر أبريل الجاري".

وكان مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية في السودان، عمر عمرابي، قد تحدث عدم وجود أي مشكلة في السيولة لدى بنك السودان المركزي، وأنها مستعدة لمواجهة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واتخذت الحكومة السودانية العديد من الإجراءات الاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد، من ضمنها حظر تجوال جزئي، وإغلاق جميع المحال التجارية والمطاعم والأسواق عامة من الساعة 4 مساء حتى 6 صباحا عدا المخابز ومحطات الوقود والصيدليات.