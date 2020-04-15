رئيس العراق يهنئ الإيزيديين برأس السنة

هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أبناء الديانة الإيزيدية في الوطن والمهجر بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية.

وفي بيان نشرته صفحة رئاسة جمهورية العراق على "تويتر" قال الرئيس:

"يطيب لي أن أهنئ أبناء الديانة الإيزيدية في الوطن والمهجر بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة، متمنيا لهم عاما سعيدا مفعما بالأمن والاستقرار".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يهنئ الإيزيديين بحلول السنة الجديدة . pic.twitter.com/nIIYJ4GYjO — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) April 15, 2020

وأضاف "لقد قدم الإيزيديون تضحيات كبيرة وأبدوا شجاعة فائقة في الدفاع عن العراق ضد داعش وهم مدعوون اليوم لمواجهة تحديات بلدنا المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الجديد".

وختم "عيد مبارك وكل عام والإيزيديون والعراقيون بخير".