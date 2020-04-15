برئاسة الأمن القومي… خطة إسرائيلية للانتقال إلى حالة "العيش في ظل كورونا"

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن مائير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، طالب كافة الوزارات في بلاده بإعداد خطة جديدة تستند إلى تعليمات الجهات الأمنية والصحية، تهدف للانتقال من حالة مكافحة كورونا إلى حالة العيش في ظل تفشي الفيروس.

وأكد أن ابن شبات أدار بنفسه، أمس الثلاثاء، جلسة مباحثات مهمة مع عدد من الوزارات الإسرائيلية المعنية، كان عنوانها "استراتيجية الخروج" من مواجهة كورونا، وقد عقدت في مقر قيادة مكافحة الفيروس في مستشفى "شيبا" بتل أبيب، وشارك فيها كافة الجهات التي تعمل على مكافحة انتشار الفيروس.

ونوه الموقع الإلكتروني إلى أنه من المقرر مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على الخطة بعد أن تتم بلورتها في مجلس الأمن القومي.

وأشار إلى أن هناك خلافا كبيرا بين وزارتي المالية والصحة، حيث تطالب الأولى بالإسراع في "استراتيجية الخروج"، وذلك لأهداف اقتصادية معروفة، في حين تطالب وزارة الصحة بالتأني بالعودة للحياة الطبيعية.