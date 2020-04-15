الأردن بصدد تخفيف إجراءات العزل العام

صرح رئيس وزراء الأردن، عمر الرزاز، بأنه سيخفف إجراءات العزل العام قريبا، وذلك بالسماح لمزيد من الشركات بالعودة إلى العمل.

وأعلن الرزاز، اليوم، أمر الدفاع رقم 7 المتعلق بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد وآليات تقييم الطلبة، حسبما ذكر موقع "عمان جو" الإخباري.

أوضح الرزاز أنه سيتم الإعلان عن مجموعة اجراءات ستخفف على المواطنين في القطاعات مثل التجارة والخدمات، كما سيتم التدرج بالمحافظات ابتداء من العقبة يوم الأحد وبالتسلسل لبقية محافظات الجنوب، ما يمنح المواطنين هناك المزيد من التسهيلات، دون رفع حظر التجول بشكل كامل، مشدداً على أن هذه الإجراءات قابلة لإعادة النظر في حال زيادة الحالات أو وجود عدم التزام.

وبين أن الكثير من المواطنين يطلبون عودة الحياة لطبيعتها، لكن الوباء لم ينته بعد، وهناك تباين في أعداد الإصابات في العديد من دول العالم، وعلينا اتخاذ إجراءات للحفاظ على وضعنا.

ولفت إلى أنه سيتم إعلان إجراءات من قبل الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية، الخميس، للتعايش مع الأزمة وتجاوزها لاحقا، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط كبير في التعليم المدرسي خلال التعليم عن بعد وأمر الدفاع سيساهم في حساب التحصيل.