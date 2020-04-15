أمريكا تدعو قادة ليبيا إلى خوض "حرب دون أسلحة وذخائر"

دعت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، "القادة الليبيين إلى محاربة فيروس كورونا لا بعضهم البعض".

وقالت البعثة في بيان عبر صفحتها في "تويتر"، تحذر به من أن "تصاعد العنف من شأنه أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع في البلاد ويعرض المدنيين الأبرياء لخطر مميت، ويحول الموارد عن مسار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا. يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس لا بعضهم البعض".

إن تصاعد العنف في #ليبيا يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، ويعرّض المدنيين الأبرياء لخطر مميت، ويحوّل الموارد عن مسار الاستجابة لجائحة فيروس #كورونا. يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس وليس بعضهم البعض. https://t.co/dJTti36LAd — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) April 15, 2020

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أعربت عن انزعاجها الشديد إزاء استمرار التصعيد، مدينة في الوقت نفسه الأعمال الانتقامية في المدن الساحلية الغربية والقصف العشوائي على طرابلس.