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17:33 GMT15 أبريل/ نيسان 2020
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    الرئيس الجزائري يدعو الشعب لمزيد من الانضباط لمواجهة كورونا

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
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    دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الشعب لمزيد من الانضباط واليقظة والتناصح لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

    وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، جدد تبون نداءه إلى الجميع، بتعبئة كل الإمكانات البشرية والمادية والمالية، من أجل المزيد من الانضباط واليقظة لمحاربة تفشي فيروس كورونا".

    وأضاف الرئيس الجزائري أن "هذه الجهود ستظل ناقصة، مهما فعلوا، إذا استهان أي واحد بتدابير الوقاية، والحجر المنزلي، وتخلى عن مسؤوليته في تقاسم التضحية مع بني وطنه".

    رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد
    © AFP 2020 / RYAD KRAMDI
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    وتابع: "ستكون العاقبة بإذن الله لنا، وإن طال البلاء، لأن الشدائد مهما بلغت وتعاظمت لا تدوم".

    وأتم أن "بعد العسر يسرا، وبعد الصبر نصرا".

    وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 2160 والوفيات إلى 336.

    وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد تم تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

    بينما تماثل 708 مصابا بفيروس كورونا إلى الشفاء، منهم 17 شخصا في 24 ساعة الأخيرة.

    وكشف بيان وزارة الصحة أن حالات الوفيات الجديدة سجلت عبر 6 ولايات.

    بينما لم تسجل 26 ولاية أية حالة اصابة جديدة، فيما تخضع 3213 حالة للعلاج.

    وانتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 130 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 495 ألف حالة.

    © Sputnik . Mohamed Hassn
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    أخبار العالم العربي, فيروس كورونا, عبد المجيد تبون, الجزائر
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