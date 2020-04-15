"أرامكو" تكشف حقيقة تقديم عروض لعملائها لتأجيل المدفوعات مقابل النفط

حسمت شركة النفط السعودية (أرامكو)، مساء اليوم الأربعاء، حقيقة المعلومات المتداولة حول أن الشركة السعودية عرضت على عملائها تأجيل المدفوعات مقابل للنفط.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للشركة: "خلافا للتقارير الإعلامية الأخيرة، لم تقدم أرامكو أي عروض لتأجيل المدفوعات مقابل النفط".

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلا عن مصادر بقطاع التكرير إن أرامكو السعودية عرضت على مصاف في آسيا وأوروبا خيار تأجيل مدفوعات مقابل تسليمات شحنات خام لمدة تصل إلى 90 يوما، في الوقت الذي تعاني فيه المصافي مع انكماش الطلب.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن المملكة تبذل جهودا من أجل زيادة حصتها في السوق العالمية، مشيرة إلى أن شروط الائتمان الجديدة لأرامكو، والتي طرحت عبر بنوك سعودية، لم تحددها المصادر، في الأسابيع الأخيرة، تأتي ضمن هذه الجهود.

وقالت مصادر في مصفاة في آسيا لوكالة "رويترز"، إن "أرامكو السعودية طلبت تعديل الاتفاقات الحالية بما يتضمن كمبيالة تسمح بالسداد عن طريق البنك خلال 90 يوما".