البيشمركة توضح الهدف من تحريك قواتها إلى حدود تركيا

أكدت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، يوم الأربعاء، أن تحريك قوة من قواتها إلى منطقة "زينوي ورتي" على حدود تركيا جاء بطلب من اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في الإقليم، مطالبا الجميع بعدم إعطاء الموضوع أي تفسير سياسي.

وجاء في بيان للوزارة: "إرسال فوج من اللواء 7 من مشاة وزارة البيشمركة إلى زينوي ورتي كان إجراء وقتيا بناء على طلب من اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا استنادا إلى قرارات وتعليمات وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان".

وقال بيان حكومة إقليم كردستان ووزارة البيشمركة: "ووفقا للقانون والتعليمات السارية فلها الحق والسلطة الكاملة بتحريك أو تبديل القوات لأي منطقة أو مكان في حدود الاقليم، مطالبا بعدم أعطاء تفسير سياسي لهذا الموضوع"، بحسب ما ذكرت وكالة "بغداد اليوم".

وأضاف البيان أن "حماية أرض وأهالي كوردستان من واجب قوات البيشمركة، وفي المرحلة الحالية وأمام الوضع المعقد الذي يعيشه الناس وشعبنا يتوجب على الجميع التعامل بروح المسؤولية ونكران الذات واتخاذ الطوات لتهدئة الوضع".

وعبر البيان عن الأسف من أنه "نتيجة لانعدام ثقة الأطراف وتعظيم موضوعات صغيرة، يدفع الشعب الخسارة والضريبة الكبرى".

وتابع البيان: "إن الوزارة كثفت من مساعيها من أجل تهدئة الوضع وستستمر في تلك المساعي"، مبينا أن "المساعي ستكون جزءا من الحلول وليس إذكاء جذوة المشكلة، حسب قول البيان".