أول دولة عربية تحدد مواعيد العمل في رمضان

حددت سلطنة عمان مواعيد العمل في شهر رمضان المقبل، للقطاعين العام والخاص.

ونقلت صحيفة "الرؤية"، مساء اليوم الأربعاء، عن خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية، أن يكون الدوام الرسمي في الوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وأصدر عبد الله بن ناصر البكري، وزير القوى العاملة، قرارا وزاريا يقضي بخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان في شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بالنسبة للمسلمين، إلى 6 ساعات في اليوم بما يعادل (30) ساعة في الأسبوع.

وفي سياق متصل، أقرت اللجنة العمانية العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، حزمة من التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به.

وشددت اللجنة على إلزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة على استمرار عمل القوى العاملة العمانية وعدم إنهاء خدماتها في تلك المؤسسات والشركات.

ومن بين القرارات التي اتخذتها اللجنة أحقية العامل في القطاع الخاص إجازة براتب كامل خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي، ويحق للشركات المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها، والتفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل.

وقدمت سلطنة عمان عددا من التسهيلات لدعم القوى العاملة العمانية المخفّضة أجورهم، من أهمها تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة خفض الأجور، وإعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية، وتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغ المستحقة فيما بعد.