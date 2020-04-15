العراق يمدد حظر التجول إلى بداية شهر رمضان

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول المفروض في البلاد لمنع انتشار وباء "كوفيد-19" إلى بداية شهر رمضان المبارك.

بغداد – سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان إنها ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، يسبق حلول شهر رمضان، لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر.

وأضافت أن "اللجنة بحثت أيضا الجهود المستمرة لاستقبال العراقيين العالقين وإجراءات الملاحة التي تسهل عودتهم بأقرب وقت وبالتعاون بين الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق قد قررت في 7 نيسان/ أبريل الحالي، تمديد حظر التجوال لغاية 18 من هذا الشهر.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة و15 إصابة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 79 والإصابات إلى 1415.

وقالت الوزارة في بيان: "تم فحص 698 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ما عدا إقليم كردستان خلال 24 ساعة الماضية وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 46135 نموذجا".

وأضافت: "سجلت مختبرات وزارة الصحة هذا اليوم 15 إصابة جديدة في العراق وحالة وفاة واحدة في محافظة ذي قار"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 1415، مجموع الوفيات 79 ومجموع حالات الشفاء 812".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.