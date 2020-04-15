تفاصيل اتصال هاتفي يجمع بين محمد بن زايد وبيل غيتس

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، اتصالا هاتفيا من الملياردير بيل غيتس بصفته الرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميليندا غيتس".

وبحسب وكالة "وام"، تم خلال الاتصال تناول سبل تعزيز التعاون الإنساني في مجالات مكافحة الأمراض والأوبئة في إطار الشراكات والمبادرات العالمية العديدة التي ينفذها الجانبان، إضافة إلى تطورات ومستجدات تحدي فيروس كورونا والجهود المبذولة للحد من تداعياته على المستويات كافة خاصة الإنسانية.

وناقش الطرفان سبل وإمكانات التنسيق والعمل المشترك بين دولة الإمارات من خلال المؤسسات الإنسانية المعنية التي تغطي مختلف مناطق العالم وبين "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" لدعم جهود المجتمع الدولي والحكومات في مواجهة خطر وباء فيروس كورونا المستجد، واحتواء تداعيات انتشاره.

كما شدد الطرفان على أهمية دعم جهود المراكز والمؤسسات الطبية العاملة على تطوير وانتاج العلاجات الخاصة به.

محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من بيل غيتس تناول تعزيز التعاون الإنساني وتطورات تحدي "كورونا" https://t.co/4xZ8eudRtY | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 15, 2020

وأكد ابن زايد خلال الاتصال، التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية في تعزيز التضامن والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة خاصة خلال المرحلة الصعبة التي يشهدها العالم إثر تحدي فيروس كورونا.

وشدد ولي عهد أبو ظبي، على حرص الدولة الدائم على حشد الدعم للأوضاع الإنسانية العالمية ومساندتها المستمرة للمجتمعات المتضررة في مختلف الظروف.

من جانبه أشاد بيل غيتس بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساندة جهود الدول ومؤسساتها الصحية وتعزيز قدراتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأثنى بيل غيتس على مواقف ابن زايد، مثمنا مبادرته بإرسال أكبر شحنة معدات وأجهزة طبية إلى القارة الأفريقية مؤخرا، حيث وصلت إلى أديس أبابا.