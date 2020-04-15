صعود الصين وخفوت نجم دول شرق أوسطية… الخارجية الإسرائيلية تتنبأ بأحوال العالم بعد كورونا 

وأكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل تستغل أزمة كورونا جيدا، اقتصاديا وسياسيا، عبر تعزيز دورها في منطقة الشرق الأوسط، مع صعود نفوذ الصين عالميا، أكثر من ذي قبل.

وأفادت الصحيفة أن أكثر من 20 دبلوماسيا إسرائيليا أصدروا وثيقة مهمة حول الفترة التي تلي "جائحة" كورونا، ومدى تأثيرها على إسرائيل، تبين من خلالها تعاظم الدور الصيني، وتفاقم الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة، في وقت شددت الوثيقة على ضرورة الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل منهما (الصين وأمريكا).

وتنبأت الوثيقة الإسرائيلية بانهيار أنظمة عربية على خلفية تفشي فيروس كورونا في أركانها، فضلا عن محاولة استغلال إيران لبرنامجها النووي، وذلك بالتوازي مع احتمالية وقوع أعمال إرهابية من قبل تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وحول إسرائيل نفسها، توقع تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية، استفادة تل أبيب من أزمة كورونا، بدعوى أنها من الدول المبتكرة والمتطورة، التي تمتلك قدرات تكنولوجيا عالية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.