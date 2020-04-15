تحالف دعم الشرعية في اليمن: نحتفظ بحق الرد المشروع أمام "الحوثيين"

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، إننا نحتفظ بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام الحوثيين.

وأفادت قناة "العربية" مساء اليوم الأربعاء، بأن خروقات وقف النار من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بلغت حتى اليوم 547 خرقا.

ويشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الأسبوع الماضي، وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن.

وشدد التحالف، اليوم الأربعاء، على "تطبيق أقصى درجات ضبط النفس أمام انتهاكات الحوثيين، والتمسك بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات الحوثيين مع الاحتفاظ بحق الرد".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن، الأربعاء الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.