الجيش السوداني يلقي بيانا للشعب: لن نسمح بالفتنة بين القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى

قال الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، إنه يعمل على الحفاظ على مكتسبات الثورة والمضي قدما بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بالإضافة إلى دوره الأساسي في حماية الأمن الوطني للبلاد.

وبحسب موقع "المجهر"، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد ركن عامر محمد الحسن في بيان، مساء اليوم، إن "المكون العسكري يشكل جزءا أصيلا من مجلس السيادة الانتقالي ممثلا لكل القوات النظامية باعتباره أحد صناع الثورة وجزءا لا يتجزأ منها".

وأضاف أنه "تأكيدا على الاجتماعات العديدة التي عقدت بين المكون العسكري و قوى الحرية والتغيير أطراف الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بحضور رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الأحوال الأمنية ومناقشة قضايا معاش الناس وبقية استحقاقات الفترة الانتقالية عملا على دفع مسيرة الأداء وأهمها قضايا الاقتصاد والسلام كانت مخرجات هذه الاجتماعات الاتفاق على مصفوفة تم الشروع في تنفيذها، ويؤكد هذا على الانتماء الأصيل للمكون العسكري لحكومة الفترة الانتقالية وتنفيذ أهدافها وغاياتها".

كما دعا إلى "عدم الالتفات للشائعات ولكل من يسعى للفتنة بين القوات المسلحة ومكوناتها والقوات النظامية الأخرى".

وأوضح أن "الأخبار السالبة والضارة بالأمن الوطني السوداني لن تنال هذه الإشاعات المغرضة من عضد القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى ولن تؤثر على تماسكها ووحدتها، بل سوف تزيدها قوة وعزيمة للحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عنها بتناسق تام وتنسيق كامل بين جميع المنظومات الأمنية بالدولة".