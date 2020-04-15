الجيش الأمريكي يصدر بيانا بشأن "أعمال خطيرة" نفذتها زوارق الحرس الثوري في الخليج

قالت البحرية الأمريكية إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي اليوم الأربعاء.

وحسب "رويترز" أفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونغ كونغ".

وقال بيان للبحرية الأمريكية إن أعمال الحرس الثوري الإيراني في المياه الدولية للخليج العربي الشمالي "خطرة واستفزازية".

وقال الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء إن 11 سفينة تابعة لسلاح الحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من السفن الحربية الأمريكية في الخليج واصفا التحركات بأنها "خطيرة واستفزازية".

وحسب "رويترز" قال الجيش الأمريكي في بيان إن السفن الإيرانية اقتربت من ست سفن عسكرية أمريكية أثناء قيامها بعمليات تكامل مع مروحيات الجيش في المياه الدولية. في مرحلة ما، واقتربت السفن الإيرانية من مسافة 10 ياردات إلى قطع خفر السواحل الأمريكي ماوي.

وأصدرت السفن الأمريكية تحذيرات متعددة من خلال الراديو من الجسر إلى الجسر، وأصوات من أبواق السفن وأجهزة صنع الضوضاء الصوتية بعيدة المدى. وأضاف البيان أن السفن الإيرانية غادرت بعد نحو ساعة.