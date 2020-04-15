محمد بن سلمان: المملكة حريصة على مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المملكة حريصة على مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار.

وأعرب غوتيريش عن شكره للمملكة على ماتبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، مقدرا عاليا جهود ولي العهد الكبيرة في هذا الشأن.

كما أشاد غوتيريش بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

بدوره، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره، مؤكدا أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.