محمد بن سلمان: المملكة حريصة على مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 15, 2020
سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة.https://t.co/h1h6F6eSzk#واس pic.twitter.com/SQiFxT3JJP
وأعرب غوتيريش عن شكره للمملكة على ماتبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، مقدرا عاليا جهود ولي العهد الكبيرة في هذا الشأن.
كما أشاد غوتيريش بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.
بدوره، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره، مؤكدا أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
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