الجيش اليمني: مقتل وإصابة مهاجمين من الحوثيين في حجة والضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الأربعاء، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظتي حجة والضالع شمال غربي ووسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن "الجيش أحبط هجوما للحوثيين شمالي غرب مثلث عاهم في محافظة حجة (شمال غربي اليمن)".

وأشارت إلى "إفشال هجمات مماثلة للحوثيين في منطقة باب غلق شمال غربي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع (وسط اليمن)".

ووفقا للجيش اليمني، "تكبد الحوثيون خلال محاولاتهم الفاشلة قتلى وجرحى".

في سياق متصل، اتهم الجيش اليمني، الحوثيين بـ"مواصلة الدفع بتعزيزات من عناصرهم وآلياتهم القتالية إلى مواقع متفرقة في جبهة نهم شرق صنعاء (وسط اليمن)".