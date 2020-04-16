اليمن... التحالف يشن 9 غارات جوية على صنعاء

شن طيران التحالف العربي، اليوم الخميس، غارات على العاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف استهدف بـ3 غارات جبل الحفا الذي يضم معسكرا لقوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقا) الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله "الحوثيين" شرق صنعاء.

وأضاف أن التحالف نفذ 3 غارات جوية على منطقتي الأعروش والوتدة في مديرية خولان الطيال جنوب شرقي صنعاء، عقب القائه قنابل مضيئة في سماء المديرية المتاخمة للعاصمة من الجهة الجنوبية.

وذكر أن غارتين جويتين استهدفتا موقعا عسكريا لـ"أنصار الله" في منطقة وادي ظهر بمديرية همدان غرب صنعاء، مضيفا أن التحالف شن غارة ثالثة جوار مستشفى ضلاع في المديرية ذاتها.

وأشار إلى تعرض محافظة عمران (50 كيلو مترا) شمال غربي صنعاء، إلى غارة جوية استهدفت مديرية حرف سفيان شمال المحافظة.