حمد بن جاسم يغرد بـ"الدروس المستخلصة من جائحة كورونا لتجنب الابتزاز"

نشر حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، ما وصفها بالدروس المستخلصة من جائحة كورونا، مشيرا إلى وجود حالة ابتزاز فيما يتعلق بنقص القدرات الطبية.

وقال ابن جاسم في سلسلة تدوينات على حسابه بموقع "تويتر": "من الدروس المستخلصة من جائحة كورونا، التي تعصف الآن بالعالم وجوب استعداد دولنا المسبق بإقامة ما يكفي من قدرات طبية أساسية لمواجهة مثل هذه الأوضاع الطارئة حاضرا ومستقبلا".

وأضاف ابن جاسم "أننا لو وفرنا هذه المواد من مصانعنا المحلية فإننا نستطيع أن نوفر حاجة أسواقنا ونصدر ما فاض لدينا إلى الدول الفقيرة التي هي بحاجة ماسة لها.

وتابع: "نستطيع في الوقت نفسه أن نتجنب الابتزاز الذي شهدناه في الأسابيع الماضية بسبب نقص المعروض وتركز تلك الصناعات في بلدان معينة"، مشيرا أيضا إلى أن هذا الأمر لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة بل لتخطيط محكم وتنفيذ دقيق.

وهذا الأمر لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة بل لتخطيط محكم وتنفيذ دقيق. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 15, 2020

وكان رئيس وزراء قطر الأسبق قد وجه قبل أيام رسالة إلى السعودية يعرض فيها مساعدات غذائية، حيث غرد قائلا: "إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله".

وتابع: "رغم أننا ما نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه".

إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله. رغم اننا ما نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك ، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 6, 2020

وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا، أمس الأربعاء، في قطر ولبنان، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق مصادر رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 283 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و711، منها 7 وفيات و406 حالة تعاف.