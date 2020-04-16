تسجيل
10:50 GMT16 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    الوضع في دير الزو في سوريا

    السفير الروسي يؤكد قدرة سوريا على مواجهة "كورونا" وصعوبة الوضع في شرق الفرات

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/102368/77/1023687726_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_8d8dba30ca650d14c00c6017fb70aac5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004161045185615-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

    قال السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" إن " الوضع في سوريا مع فيروس كورونا المستجد لايزال تحت السيطرة".

    دمشق-سبوتنيك. وقال السفير "من الصحيح إن نظام الرعاية الصحية الوطني قد تضرر بسبب الحرب، لكننا نرى أن القيادة السورية، وحتى في مثل هذه الظروف، تحشد جميع مواردها وقدراتها".

    وأضاف "من المهم أن الوباء وصل إلى سوريا متأخرا بالمقارنة مع الدول الاخرى، فقد استغلت دمشق بحكمة الوقت المتاح وبدأت بالتصرف بشكل استباقي واتخذت الإجراءات الطبية والإدارية المطلوبة سريعا".

    السفير يفيموف قال "أريد الإشارة بشكل خاص إلى الجهود النشطة التي تبذلها السلطات السورية للحفاظ على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المستقر في البلاد على خلفية العزل الذاتي والقيود الأخرى المرتبطة بانتشار وباء كورونا المستجد، سوريا تسعى ألا تترك مواطنيها في الخارج بدون دعم . ومن المهم الإشارة الى أن كل هذه الإجراءات يتم تخطيطها وتنفيذها حتى في ظل العقوبات الأجنبية الشديدة ضد الجمهورية العربية السورية".

    وحول الوضع في منطقتي شرق الفرات والتنف في ظل أزمة فيروس "كورونا"، قال السفير "الأطراف المعادية للسلطة السورية الشرعية تستغل الوضع حول الوباء فيروس كورونا الفتاك لأجل تحقيق أهدافها المعروفة".

    حيث تختبئ هذه الاطراف وراء الطموحات أو الشعارات الإنسانية الزائفة على خلفية مواجهة فيروس كورونا المستجد وتطالب دمشق بوقف الأعمال الحربية وإطلاق سراح السجناء، وتصر على ضرورة تنفيذ عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود والتي تنتهك السيادة الوطنية السورية. ولكن من الواضح أن كل هذا ليس له علاقة بالمساعدة والرعاية الحقيقية للسوريين، لا بل على العكس من ذلك فإن الهدف الرئيسي هو استكمال ما الذي لا يمكن التوصل إليه عبر الضغط السياسي والاقتصادي على السوريين من تشويه سمعة القيادة الشرعية للجمهورية العربية السورية ووقف مكافحتها للإرهاب وتجميد الخطوط التقسيمية على الأرض ومواصلة المسار نحو تفكيك سوريا وتقويض مؤسساتها الحكومية.

    هذا وفي تصريح مشترك لرئيسي المقرات السورية والروسية لعودة اللاجئين إلى سوريا ميخائيل ميزينتسيف وحسين مخلوف، في وقت سابق، جاء فيه أن الوضع الصحي في مخيم الركبان للاجئين يثير قلقا بالغا، بسبب وجود نقص حاد في أجهزة التنفس الاصطناعي في إطار فيروس كورونا.

    وجاء في نص البيان الصادر، يوم أمس، الأربعاء: "على الرغم من الجهود المبذولة إلا أن إمكانيات السلطات على تشخيص وتقديم المساعدة الطبية للمصابين بفيروس كورونا محدودة للغاية، يتم إجراء حوالي 100 اختبار يوميًا في البلاد، ولا يوجد سوى 25000 سرير في المراكز الطبية السورية وتفتقر بشدة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي".

    انظر أيضا:

    أمريكا تستغل "كورونا" ضد سوريا
    في الشهر الرابع لظهوره... سوريا تواصل بمفردها كسر هجوم كورونا بنجاح
    السفير الروسي: يوجد تعاون بين سوريا وروسيا لمواجهة "كورونا"
    الكلمات الدلالية:
    مرض, روسيا, سوريا, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كوفيد-19
     
    عدد المصابين
     
    عدد المتعافين
     
    عدد الوفيات
    للمزيد
    JHU CSSE
    مولتيميديا
    ناديجدا فاسيليفينا بوبوفا (ناديا بوبوفا)، الطيارة السوفيتية التيكانت تشارك في الغارات الليلية ضد العدو النازي خلال الحرب الوطنية. أسقطت أكثر من 23 ألف قنبلة في أكثر من 30 ألف مهمة ضد العدو. بعد الحرب، بقيت بوبوفا في مجال الطيران وحصلت رتبة العقيد، ونالت لقب بطل الاتحاد السوفيتي ووسام النجمة الذهبية، ووسام لينين، ووسام النجمة الحمراء (ثلاث مرات).
    درب النصر... صفحات الحرب الوطنية العظمى في ألوان
    الأمم المتحدة توبخ ترامب
    الأمم المتحدة توبخ ترامب
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك